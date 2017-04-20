Şırnak'ta hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik TAK tarafından düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 20 Nisan 2017 10:27

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, 19.50-20.20 saatlerinde Bestler Dereler kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, iki silah mevzisi de imha edildi.

Kaçan 2 terörist kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda kaçan 2 teröristin de kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bununla birlikte, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği ve bölgede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

AA