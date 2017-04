Şirinler’in Mobil Oyunu Sunuldu

Dünyanın en popüler çizgi film karakterlerinden olan Şirinler'in yeni filminin ardından mobil oyunu da piyasaya sunuldu.

Güncellenme 10 Nisan 2017 22:37

Şirinler özellikle beyazperdeye geldikten sonra çok daha dikkat çekmeyi başardı. Öyle ki yapılan İlk açıklamalardan Şirinler filminin vizyonda yüksek bir ilgi gördüğü ve yüksek izlenme oranına ulaştı belirtilirken sinema filminin ardından mobil oyunun da geliştirilmesi oldukça dikkat çekti. Öyle ki son dönemlerde çizgi filmlere yönelik geliştirilen mobil oyunlar kullanıcılar tarafından oldukça dikkat çekiyor ve ilgiyle karşılanıyor. Bu durum göz önüne alındığında Şirinler gibi çok sevilen bir çizgi film karakterlerinin mobil oyun olarak sunulması bu konuda ilginin çok da daha fazla olması bekleniyor.

Mobil Oyun Piyasasaya Sunuldu

Şirinler için yapılan açıklamalarda özellikle yeni mobil oyun kapsamında Gargamel'in elinden Şirinler'in kurtarılmaya çalışılacağı ve kişilerin bu oyunları sayesinde Şirinler'i farklı platformlarda da deneyebileceği belirtildi. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişi tarafından indirilip denenmesi beklenen mobil oyun özellikle beğenilmesi halinde önümüzdeki dönemlerin en popüler mobil oyunlardan bir tanesi olabilir.

Yeni oyun daha çok küçük çocuklara yönelik olduğu gibi klasik bir balon patlatma türünde. Balonların patlatılarak bölümlerin geçildiği oyunda her bölümde zorluk derecesi biraz daha artıyor. Oyun her ne kadar basit yapıda ve çocuklara yönelik geliştirilmiş olsa da özellikle çocukluğunda Şirinler'i çok seven kişilerin de severek zaman geçirebileceği türde. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde Şirinler için oldukça parlak ve hareketli bir süreç yaşanabilir.