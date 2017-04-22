Siri WhatsApp Mesajlarını Okuyacak

Apple tarafından piyasaya sunulan cihazlarda sesli asistan sistemi kullanılırken bu asistan geliştiricilere de açıldı.

Güncellenme 22 Nisan 2017 17:55

Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği en önemli projelerden bir tanesi olan sesli asistan artık WhatsApp mesajlarını da okuyacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarda geliştiricilere yönelik Apple tarafından destek verileceği ve bu destek kapsamında Siri’nin daha farklı alanda kullanılabileceği belirtildi. Açıklamalar sonrasında gözler geliştiricilere çevrilirken yeni projeler de dağıtılmaya başlandı. Yapılan yeni açıklamalarda WhatsApp mesajlarının artık sesli Asistan yardımı ile okunabileceği duyuruldu.

Yapılan bu duyurular özellikle araç kullanan kişiler için oldukça cazip bir fırsat yaratacak. Kişiler sürüş sırasında telefonlarına gelen mesajları okumak için telefona bakmaya gerek kalmadan sesli Asistan’dan yardım alabilecek. Alınacak bu yardım ile WhatsApp mesajlarının kimden geldiği ve mesajlarda ne yazdığı da kolay bir şekilde öğrenilecek. Yapılan açıklamalarda bu yeni özelliğin kullanılabilmesi adına iOS 10.3 ya da daha üzeri bir versiyonun kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca WhatsApp'ın da yine güncellenmesi ve 2.17.24 versiyonunun alınması gerekiyor. Teknik açıdan bu şartları taşıyan tüm kullanıcılar yapılan sesli asistanına WhatsApp mesajlarını okuma özelliğini kullanmaya başlayabilecek. WhatsApp ile başlayan güncellemelerini önümüzdeki günlerde diğer uygulama ve sosyal ağlara yönelik geliştirilmesi bekleniyor. Sesli asistanın geliştiricilere açılmış olması bu açıdan oldukça dikkat çekiyor.