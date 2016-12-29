Sinop'ta otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 25 yaralı

Sinop'ta bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 11:05