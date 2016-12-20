Sinan Tuzcu yeni aşka yelken açtı

Yakışıklı oyuncu Sinan Tuzcu, geçen yaz biten evliliğinin ardından aşkı meslektaşı Selen Öztürk'te buldu.

Güncellenme 20 Aralık 2016 19:00

Yakışıklı oyuncu gönlünü Muhteşem Yüzyıl dizisinin Gülfem Hatun'u Selen Öztürk'e kaptırdı.



İkili birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti.

Selen Öztürk, Sinan Tuzcu ile yer aldığı fotoğrafı 'Kaleme sevdalanmışız bir kere...' notu ile Instagram'da yayınladı.Tuzcu ise birlikte gittikleri kafede çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.