Silopi'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güncellenme 08 Nisan 2017 21:46

Valilik'ten yapılan açıklamada, Silopi ilçesi Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülmüş durumda mühimmat buldukları bildirildi.

19 el yapımı bomba, 22 kilogram TNT patlayıcı madde, 9 kilogram A4 patlayıcı, 61 bomba yapımında kullanılan kapsül, 462 fişek ve mühimmat ele geçirildiğini belirtilen açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların kararlıkla sürdüğü vurgulandı.

NTV