Şili'de depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Latin Amerika ülkesi Şili'de meydana gelen 7,7'lik depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Latin Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7,7 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde depremmeydana geldi.
Tsunami uyarısı yapıldı
Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısında bulundu.
AA