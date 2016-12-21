Siirt'te PKK operasyonu:4 kişi tutuklandı

Siirt Pervari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Güncellenme 21 Aralık 2016 20:50

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Pervari ilçesinde operasyon düzenlendi.

Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Vekili Ceduh Batur, eski HDP İlçe Başkanı Tamer Özer ile Mustafa Adıyaman ve Ebedin Batıbey, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

AA