Shazam Daha Hızlı Çalışacak

Türkiye'de özellikle son dönemlerde daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmeye başlanan Shazam artık daha hızlı bir şekilde sonuç gösterebilecek.

Güncellenme 29 Ocak 2017 22:44

Radyoda çalınan bir şarkı ya da herhangi bir mekanda çalan şarkının ne olduğunu öğrenmek isteyen kişilerin en büyük yardımcılarından birisi olan Shazam geliştirilen yeni sistemi ile birlikte daha hızlı bir şekilde hizmet verecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda yeni güncelleme sonrasında özellikle şarkı bulmak isteyen kullanıcıların çok daha kısa süre içerisinde sonuca ulaşabileceği belirtilirken ilgili güncellemelerin şu anda test aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde tüm Android cihazlar için sunulacağı belirtildi.

Güncelleme Geliyor

Bu bakımdan özellikle Shazam kullanmayı seven kullanıcılar önümüzdeki günlerde cihazlarına gelecek güncelleme sayesinde büyük bir kolaylık elde edilecek. Şu andaki mevcut sürümde şarkı bulunması söz konusu olsa da bu işlemler istenen kadar yüksek performans sağlanamıyor. Bu bakımdan uygulama için yapılan değerlendirmelerin büyük bir bölümünde uygulamanın daha hızlı ve performanslı çalışması istenirken Shazam beklentileri yeni güncelleme ile birlikte karşılayabilecek.

Yeni güncelleme ile birlikte cihazlarda özellikle Shazam için daha kısayolların oluşturulabileceği ve kullanıcıların özellikle şarkıyı duyduğunda uygulamayı daha kolay bir şekilde açarak uygulamadan destek alabileceği belirtildi. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde Android ve iOS için geliştirilecek olan yeni güncelleme, kullanıcıların istediği şarkıyı bulmasında önemli bir avantaj sağlayacak.