SGK'dan emeklilere 'zam farkı' açıklaması

2016 yılı emeklilerin ek ödeme tutarları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilgilendirme amaçlı açıklama yaptı.

Güncellenme 26 Ocak 2017 14:33

SGK, 2016 yılına ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları ile Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait ocak 2017 zam farklarının ödenmeye başlandığı bildirildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu zam farklarının hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tütün ikramiyesi kapsamında yer alan 57 bin 69 kişiye toplam 113 milyon 655 bin 140 lira 42 kuruş ödenecek. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 113 lira 28 kuruş ile 3 bin 842 lira 32 kuruş arasında değişmektedir."

Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 96 bin 822 kişinin bulunduğu vurgulanarak, "Kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir." bilgisi verildi.

AA