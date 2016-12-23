Şevval Sam'dan çocuklara "Nanninom"

Sevilen sanatçı Şevval Sam, "Nanninom" albümünde çocuklara hem şarkılar söyledi, hem masallar anlattoı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 13:34

Şevval Sam, okul öncesi çocuklar için özel bir albüm hazırladı. 10 şarkı ve iki öyküden oluşan ‘Nanninom’ albümünün grafik tasarımları ve resimlemelerini de kendi yaptı. Albümün tanıtım metninde Şam’ın şu sözlerine yer verildi:

“Dün gece bir rüya gördüm. Mutlu şarkılar söylüyordu çocuklar. Rengarenk hayaller kuruyor, o hayallerle geleceğin resmini boyuyorlardı. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın tadını çıkarıyorlardı. Öyle kocaman gülüyorlardı ki kahkahaları tüm yeryüzü ve gökyüzünün kalbini yıkadı.”

Kalan Müzik etiketiyle çıkan albümün müzik direktörlüğünü Sarp Maden yaptı.