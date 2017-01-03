Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin yeni yılı Marakeş'te karşıladı

Yeni yılı daha önce hiç görmedikleri bir ülkede karşılayacaklarını söyleyen ünlü çift, Fas'ta objektiflere yakalandı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 13:03

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin yeni yılı kilometrelerce uzakta karşıladı.

30 Aralık'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerle karşılaşan Kerem Bürsin muhabirlerin 'yolculuk nereye' sorusuna 'Yılbaşını bugüne kadar hiç görmediğimiz bir ülkede karşılayacağız ama yerini söylemem' yanıtını vermişti.

25 yaşındaki Sarıkaya ise 'Avrupa turuna çıkacağız' açıklamasını yapmıştı.

Fas'taki Marakeş'e giden sevgililer dünyaca ünlü 'Comptoir Darna' gece kulübünde eğlenirken fotoğrafçı Azzeddine Maizi tarafından görüntülendi.

Romantik halleri dikkat eden çift, dansözlü şovlarıyla meşhur kulüpte dans etti. Uzun süredir ev arayan, son olarak Şahan Gökbakar’ın Rumelihisarı’ndaki evini gezen Sarıkaya ve Bürsin'in, Kanlıca’ya taşınma kararı aldığı da öne sürüldü. Çift Kanlıca’ya taşınırsa Sezen Aksu, Ebru Gündeş ve Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlere komşu olacak.

Serenay Sarıkaya başrolü Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'la paylaşacağı Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan aynı isimdeki dizi projesinin çekimlerine başladı. Dizi digital platformdan yayınlanacak.

Kerem Bürsin ise Ali karakterine hayat vereceği ve çarşamba günü izleyiciyle buluşacak olan yeni dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek'in heyecanını yaşıyor. Projede 29 yaşındaki Bürsin'e başrollerde Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun eşlik edecek.