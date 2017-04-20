Serena Williams'tan hamilelik pozu
Tenis dünyasının rekortmen ismi Serena Williams, 20 haftalık hamile olduğunu açıkladı.
Williams'ın yayıncısı tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun sonbaharda ilk çocoğunu doğuracağı belirtildi.
Ünlü tenisçi, sosyal medya hesabından “20 haftalık" etiketiyle bir fotoğraf paylaşmış ancak saatler içinde fotoğrafı silmişti.
"20 haftalık" ifadesi, 35 yaşındaki Williams'ın, ocak ayında zaferle sonuçlandırdığı Avusturalya Açık Tenis Turnuvası esnasında hamile olduğunu ortaya koyuyor.
Williams, Avustralya'dan şampiyonlukla ayrılarak, en çok grand slam kazanan kadın tenisçi olmuştu.
Serena Williams, sosyal medya platformu Reddit'in kurucularından Aleksis Ohanyan ile nişanlı.