Serbest piyasada döviz fiyatları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta ortasına yüzde 0,02 düşüşle giriş yaparken dolar 3,52 euro da 3,69 seviyelerinde hareket ediyor.

Güncellenme 28 Aralık 2016 10:42

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,02 oranında düşüle giriş yaparak yatay bir seyir izlerken serbest piyasa döviz fiyatları şöyle oldu: dolar 3,5250, avro 3,6950 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,5230 liradan alınan dolar 3,5250 liradan satılıyor. 3,6930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6950 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5240 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6820 lira olmuştu.