Sera Kadıgil hakkında tutuklama talebi

CHP Parti Meclisi üyesi Avukat Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Güncellenme 31 Ocak 2017 20:59

İstanbul'da gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda Bilal Erdoğan'ın şikayeti sonrası yargılandığı dava için adliyeye giden Kadıgil, gözaltına alındı.

Kadıgil yargılandığı davada ifade verdikten sonra tekrar emniyete götürüldü. Sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalar nedeniyle gözaltına alınan Kadıgil, savcılığı verdiği ifadenin ardından mahkemeye sorgusuna alındı.

NTV


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