SEO İpuçları: Çok Hızlı Link Almak Ceza Getirir Mi?

SEO konusunda en çok merak edilen soru: hızlı link almak ceza getirir mi?

Güncellenme 14 Ocak 2017 12:12

Link inşası konusunda en çok söylenen ve sorgulanmadan kabul edilen önemli konulardan bir tanesi de link alma. Gelişmiş Google algoritması web sitelerinin yayına başladığı ilk günden itibaren hangi sitelerden link çıkıldığını tespit ederek kontrol eder. Ama bu konuda belirli bir limit yok. Yapılan araştırmalarda link alma noktasında önemli detayın “Spam” olarak görülebilecek linklerin tercih edilerek bu link sayısının artmasının risk oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

Düşük kaliteye sahip ve özelikle Google tarafından spam damgası yemiş bir siteden alınacak link, tek başına sitenin ceza almasına neden olabilir. Bu nedenle yeni sitelerinizde ya da mevcut eski sitelerinizde link alırken, link almanın sayısından ziyade link alınacak yerin kalitesine bakılmalıdır. Özellikle black hat SEO olarak tanımlanan tekniklerde kullanıcılar tek bir program üzerinden aynı anda linkleri almaya başlar. Bu tip durumlarda tüm sitelerin analiz edilmesi mümkün olmadığı gibi başlı başına black hat SEO çalışmalarında her zamna ceza riski vardır. Normal temiz SEO çalışmalarında ise spam linklerin artmaya başlaması, Google filtresine takılarak incelemeye tabi tutulabilir.

Bu doğrultuda, kişilerin link alma noktasında dikkat etmesi gereken en önemli detay, kişilerin sağlam, otoriter sitelerden link almasıdır. Böylece sitenizin ceza alma riskini ortadan kaldırarak, daha kısa süre içerisinde yükselme yaşayabilirsiniz.