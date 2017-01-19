Şentop: "Gizli oylama ortamının sağlanması yeterli"

Anayasa teklifi görüşmelerinin gizli yapılması gerektiği tartışmaları hakkında konuşan TBMM Anayasa komisyonu Başkanı Şentop, "Mecliste gizli oylama ortamı yeterli" dedi.

Güncellenme 19 Ocak 2017 13:36

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "CHP'nin anayasa değişiklik teklifini, Anayasa Mahkemesine götüreceğini açıklaması, teklifin Genel Kuruldaki oylamasında yaşanan gizli oy tartışması" konularında, açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklikleri ile ilgili denetlemesinin, anayasa tarafından sınırlandırıldığını belirten Şentop, Yüksek Mahkemenin anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından denetleyebileceğini ve anayasanın da bu denetimi tarif ettiğini bildirdi.

Şentop, "Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini; sadece ve sadece, teklifte 184 imza olup olmadığı, oylamada 330 ve üzeri oy alıp almadığı ve iki kez görüşülüp görüşülmediği konularında denetleyebilir." dedi.

Gizli oy konusu dahil, Anayasa Mahkemesinin başkaca şekil hususlarıyla ilgili denetleme yapmasının Anayasaya aykırı olduğunu kaydeden Şentop, gizli oylama için, Mecliste gizli oylama ortamının, imkanının sağlanmış olmasının yeterli olduğunu kaydetti.

AA