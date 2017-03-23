Şenol Güneş'ten 3 oyuncusuna "hazır hale gelin" isteği

Şenol Güneş, sakatlıkları biten ancak antrenman açığı olan Caner Erkin, Demba Ba ve Ersan Gülüm ile özel görüşme yaptı.

Güncellenme 23 Mart 2017 22:17

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Caner Erkin, Demba Ba ve Ersan Gülüm'le özel olarak görüştü. Güneş, 3 oyuncunun da milli maçlar sonrası tam olarak hazır duruma gelmelerini istedi.

Beşiktaş'ta gözler Caner, Demba Ba ve Ersan'a çevrildi. Sezonun geri kalan bölümünde 3 futbolcusundan da faydalanmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncuları ile özel görüşmeler yapıyor. Güneş, Caner ve Demba Ba'nın lige verilen arada tam anlamıyla hazır hale gelmesini istiyor.



Siyah beyazlılar, Astra Giurgiu ile cumartesi günü hazırlık maçı yapacak. Tecrübeli teknik adam, Ba ve Caner'i karşılaşmada ilk 11'de kullanacak. Şenol Güneş, iki futbolcusunu, maçtaki durumlarına göre gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alabilir.



Güneş, Caner'e kendisinden hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde faydalanmak istediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, milli futboluyu sol kanatta da kullanmayı düşünüyor.



Şenol Güneş, Demba Ba'dan da kalan 9 maçta en yüksek verimi almak istiyor. Tecrübeli teknik adam, Cenk ve Aboubakar ile birlikte forvet hattında Ba'ya da ihtiyaç duyacağını Senegalli yıldıza aktardı.



Sakatlığı bulunmamasına rağmen hazır durumda olmadığı için forma şansı bulamayan Ersan da eski formuna kavuştu. Güneş, kalan 9 lig maçında Tosic ve Mitrovic'in durumlarına göre Ersan'a da şans vermeyi düşünüyor.

NTV