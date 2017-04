Şenol Güneş: "Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum"

Lyon maçı öncesi kameralar karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum." diye konuştu.

Güncellenme 12 Nisan 2017 21:57

Lyon ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Yarın bizim için yeni bir gün, yeni bir dönem. İyi bir rakiple oynayacağız. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların Lyon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.



Sözlerine Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco karşılaşması öncesinde yaşanan patlamaya değinerek başlayan Güneş "Futbolun ciddi bir oyun olduğunu biliyoruz. Dortmund'da yaşananları gördük. Hiçbir yerde şiddet olmasın. Bugün burada parkta mutlu oturan insanları görmek sevindirici. İnsanlığın bu yana gitmesi gerekirken dünya kriz yaşıyor. Bu da futbola yansıyor" dedi.



İyi bir takım oynayacaklarını belirten Şenol Güneş "Şampiyonlar Ligi'nden gelen iki takımın maçı olacak. İyi bir takımla oynayacağız, biz de iyi bir takımız. Yarınki oyunun eğlenceli tarafının ön plana çıkmasını bekliyorum. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum. Kendimizi test etme imkanımız olacak. Rakibimiz de iyi bir takım. Güzel bir futbol oynansın. Maça Çok sayıda taraftar gelecek. Her iki tarafın da güzel futbol izleyeceği ve hak edenin kazanacağı bir oyun olsun. Yarınki maç her şeyin sonu olmayabilir. Her şey Vodafone Arena'daki ikinci maçta belli olacak. Önce oyuna odaklanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



Lyon maçlarıyla birlikte Beşiktaş için yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Şenol Güneş "Geçmişte oynanan maçlar geçmişte kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde tek yenilgiyle gruptan çıkamadık. O bakımdan genç de olsa rakibimiz daha tecrübeli görünebilir. Rakip genç olabilir, bizim tecrübeli oyuncularımız olabilir ama futbol sahada oynanır. Sahada o gün nasıl oynayacağınız önemli. Yarın bizim için yeni bir gün, yeni bir dönem. İyi bir rakiple oynayacağız. Olumlu futbol oynayan bir takıma karşı neler yapacağımızı göreceğiz. Onlar da bize görecekler. Oyuncularımız kendilerine ait olan değerleri ortaya koyacaklar. Sonucu sonra göreceğiz" dedi.



Şenol Güneş şunları söyledi:



"Cezalı Aboubakar ve Ricardo (Quaresma) bizimle olmayacak. Elimizde olan her oyuncunun kullanılmasından yanayız. Fakat orada takılıp kalmayız. Oyun formatımız elimizdeki oyunculara göre en iyisi olacak. Güzel maç olmasını bekliyoruz. 17 yaşındaki çocuk da 35 yaşındaki isim de oynayabiliyor. Futbol sahada oynanıyor. Önemli olan sahada o gün ne yapacağınızdır. Yaştan çok verim önemli. Ona bakacağız. O yüzden güzel maç olsun istiyorum. Fair-Play içinde bir maç olmasını ve bu maçın dostluklara vesile olmasını istiyoruz. Futbolun eğlencesi önde olmalı."



"Manchester United tabii ki daha pahalı değerli oyunculardan kurulu. Ama daha bilinen ve daha az gol atan bir takım. Lyon ise genç ve yaratıcı oyunculardan kurulu. Daha az bilinir olmaları onlar için avantaj. Bizim de avantajımız Avrupa'da fazla bilinmemek; biz kendimizi biliyoruz ama. İki takım da futbol oynamayı düşünüyor. Neler olacak yarın göreceğiz. Beklentimiz, gol yemeden goller atabilmek."