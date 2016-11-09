Şenol Güneş, Queresma'nın hareketine "kırmızı kart" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta sonu oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde Quaresma'nın çok konuşulan hareketinin kırmızı kart gerektirdiğini söyledi

Güncellenme 09 Kasım 2016 17:55

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Quaresma'nın hareketine ilişkin "Bir maske takmaya gerek yok son maçta benim gördüğüm pozisyon kırmızı karttı, hatalı karar." dedi.

Güneş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Brand Week İstanbul'un oturumunda yaptığı konuşmada, takımının Trabzonspor ile yaptığı maçta Ricardo Quaresma'nın rakip oyuncuya yaptığı hareket konusundaki görüşlerini aktararak, "Bir yanlış varsa onu gizlemenin anlamı yok. Çok gürültü çıkarmam ama etki yaparım. 'Ben yarın ne yalan konuşacağım' böyle bir planla konuşsam yorucu iş. Basit, çıkar işimi yaparım. Maske takmaya gerek yok, son maçta benim gördüğüm pozisyon kırmızı kart, hatalı karar." dedi.

Pozisyonla ilgili rakip taraftarların sitemleri olduğunu hatırlatan Güneş, "Adalet konusunda hassasım, kızımı da hukukçulara verdim. 'Bu kadar adaleti savunuyorsun, Trabzon'un haklarını niye savunmuyorsun' deniliyor. Ne söyleyeyim. Zaten hakem yanlış yapmış, bunu büyütüp de nemalanmaya çalışmak çirkin olur." diye konuştu.

2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takımı üçüncü yapan Güneş, "O gün giydiklerim eleştiriliyordu, bugün övülüyor. Elbiseler değişebiliyor, karakter sağlam olsun yeter." ifadelerini kullandı.

Taraftarın müşteri olduğunu ve memnuniyetlerine dikkat etmeleri gerektiğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Onlar memnun kalırsa gerisi boştur. Ölmeye değil sevmeye gelsinler. Biz keyif alacağız, onlar da keyif alacak. Bizdeki oyuncunun gelişimi ondandır. Eksiklerinizi tamamlamaya çalıştığınız oyuncuya bunları verebildiğinizde oyuncular çok başarılı oluyor. Bizim içimiz başarılı olmaları için kriterleri ortaya koymak. Fazlalıkları atıyorum. 'Sporcular üzerinde nasıl başarılı oluyorsunuz' diye sorduklarında 'onlar yapıyorlar, biz yardımcıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCUMA KOYDUĞUM KURALLAR BENİM İÇİN DE GEÇERLİ"

Şenol Güneş, oyuncunun başarısı için ortaya koyduğu kritere kendisinin de uyduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hadi aslanım demekle olmuyor. Oyuncuma koyduğum kurallar benim için de geçerlidir. Hiçbir farkımız yok. Oynayanla oynamayan arasında fark yok. Farkı kendisi ortaya koyar. Az oynamış çok oynamış, bunu çok sevelim onu az sevelim ayrımı yapmıyoruz. İnsan olarak aynıdır. Önemli olan takımı büyütecek değerlerdir. Önemli olan başlangıçta prensipleri ortaya koymak. Onları da iyi yaptığımızı düşünüyorum."

Futbolun ciddi bir oyun olduğunu belirten Güneş, "Futbolun para tarafının bu kadar büyümesini istemem, araç olmalı. Çocuğunu futbolcu yapmak isteyen aile bu konuya odaklanıp onun istikbalini ve karakterini unutabiliyor. Futbolun bu kadar zenginleştiği dönemde bugün de onu yaşıyoruz. Özellikle büyük takımlar arasında rekabet varken bir takımın oyuncusu veya hocası rakip takımı gidip izleyemiyorsa düşünmek lazım. Taraftarları da yan yana getirmek gerekiyor." diye konuştu.

Konuşması öncesinde kendisine yapılan övgülere değinen tecrübeli teknik adam, oyunculuğu döneminde Trabzonspor'da elde ettikleri başarılar konusunda şunları söyledi:

"Taşıyabilecek yükü almak isterim. Türk çocuklarının yetiştirilme zorluğunu biliyoruz. Onlara sporu ve sanatı sevdirmek zorundayız. Bu konuda eksikliğimiz var. Bugün futbol popüler, ekonomisi iyi. Eşimi isterken futbolcuya kız verilmeyen dönemden futbolcuya kız verilen döneme geldik. Yoklukların, tesisin, malzemenin ve eğitimin olmadığı dönemde üretken olduk. Arsaların çok olduğu, binaların az olduğu döneme geçtik. Trabzonspor o dönemde çıkıyor. Trabzonspor'un başarısı bir devrimdir. Sadece sporda değil aynı zamanda düşünce devrimidir."

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte mücadele eden ve Türk cimnastik tarihinde olimpiyatlara katılan en genç sporcu olarak tarihe geçen Tutya Yılmaz ise şimdiki hedefinin 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu ve bunun için yoğun çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

AA