Şenol Güneş bir sezon daha Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Şenol Güneş 1 yıl daha Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, futbol takımı ile Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesini bir yıl uzattı.
Şenol Güneş 1 yıl daha Beşiktaş'ta İşte Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama:
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir. (CNN Türk)