Şener Şen Cumhurbaşkanlığı ödülünü toplumsal barışa armağan etti

Usta oyuncu Şener Şen, sinema alanında layık görüldüğü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü toplumsal barışa adadığını açıkladı.

Güncellenme 28 Aralık 2016 17:37

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bugün düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl sinema alanındaki ödülü kazanan oyuncu Şener Şen aldığı ödülü toplumsal barışa adadı.

Şen, burada yaptığı konuşmada "Hikayeler hayatı nasıl yaşayabiliriz konusunda bize yol göstericilerdir. Ben canlandırdığım karakterlerin iyiye ve doğruya hizmet etmesi için özenle seçtim.Bir aktör için intihar sayılabilecek uzun yıllar istediğim hikayeyi bekledim.İyiyi, doğruyu ve güzeli arayan toplumların her zaman barış içinde yaşayacağıma inandım. Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu ile kabul ediyorum" dedi.

Şener Şen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana otururken, Şener Şen'in filmlerinden alınan kesitlerle hazırlanan biyografi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'n sık sık gülümsediği görüldü.