Seferleri iptal olan yolcular havaalanında sabahladı

Kar ve tipi nedeniyle THY'nin 610, Pegasus Hava Yolları'nın 192 seferi iptal edildi.

Güncellenme 07 Ocak 2017 16:00

Kar yağışının dün akşamdan beri etkili olmasından dolayı Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 76 üzerinde uçak başka meydanlara yönlendirildi.

Bu yüzden havayolu şirketleri seferlerinde aksama yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi dün akşamdan beri aksama olmaması için yoğun olarak karla mücadele etti.



Pistler açık tutulmaya çalışılmasına rağmen uçaklar sefer aksamaları nedeniyle iniş ve kalkış yapamadı.

Seferleri iptal olan yolcular otellere yönlendirildi. Bazı yolcuların terminaldeki alanlarda geceyi geçirdikleri görüldü. Yolculara, Türk Hava Yolları (THY) tarafından kumanya dağıtıldı.

Seferlerinin durumunu bilgi ekranlarından öğrenen yolcular, bilet satış ofislerinde işlemlerini gerçekleştirdi. Dış Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrol noktalarında ise yoğunluk yaşanmadı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) bağlı ekipler, pistleri karlardan temizleyerek, açık tutabilmek için yoğun çaba sarf etti. Sefere çıkacak uçakların kanat, gövde ve motoruna buz çözücü sıvı uygulandı. Havalimanındaki pistlerin çalışmalar sonucunda iniş ve kalkışlara hazır olduğu öğrenildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı çıkışlı seferlerde iptaller yaşandığını belirtti. Üstün, "Uçuşunuzla ilgili son bilgileri 'thy.com' veya '4440849'dan güncellemeniz olumsuzluk yaşanmaması adına önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, THY'nin Hindistan Munbai ve Güney Afrika'nın Cape Town kentleri ile Maldivler ve Vietnam'dan İstanbul seferini yapan 4 yolcu uçağı, kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nı iniş yapamadı. Pilotları kule tarafından yönlendirilen uçaklar, gece geç saatlerinde Gaziantep'e iniş yaptı. Uçaklardaki yaklaşık bin yolcu, kentteki otellere yerleştirildi.

NTV