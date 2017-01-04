Şebnem Ferah ile Selhan Aloğlu aşk mı yaşıyor?
Yaklaşık iki yıl beraber olduğu Çağkan Demiralp'le ilişkisi 2015'in sonlarında noktalanan Şebnem Ferah, yeni aşkı iş dünyasında buldu.
Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah, eski milletvekillerinden Sedat Aloğlu'nun oğlu Selhan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah, eski milletvekillerinden Sedat Aloğlu'nun oğlu Selhan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Selhan Aloğlu ile Şebnem Ferah'ın son dönemdeki samimiyeti, Instagram'daki takipçilerin gözünden kaçmadı.
NTV