Seat Ibiza Tasarım Ödülü Aldı!

Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtımı gerçekleştirilen Seat Ibiza, tasarımıyla ödül almayı başardı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 17:38

Son dönemlerde önemli bir gelişme yaşayan Seat markası, özellikle Ibiza modelinin yeni versiyonu ile tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden birisi olan Red Dot ödüllerinde en iyi ürün tasarımı ödülü verilen Seat Ibiza, bu ödülü alması ile birlikte ödüllü bir otomobil olarak satışlarında da bir hareketlilik yaşadı.

İlgi Giderek Artıyor

Volkswagen grubuna bağlı olarak üretimleri yapılan araç, özellikle Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra piyasalarda oldukça dikkat çekmişti. 1954 yılından beri her yıl verilen ödüllerin 2017 yılındaki sahibi Seat Ibiza olurken yapılan tanıtımlar ve daha sonrasında gelen ödül, tüm gözlerin yeni modele çevrilmesini sağladı.

İspanyol markasının bugüne kadarki en başarılı modellerinden birisi olarak kabul edilen Seat Ibiza, aynı zamanda bugüne dek 5.4 milyon satış rakamına ulaşarak kullanıcıların gönlünü kazanmayı başardı. Gelinen son noktada Seat Ibiza’nın 2017 yılı modelinin ödül alması ve tasarımıyla beğeni toplaması markanın satış rakamını daha da artıracağını gösterdi. Önceki versiyonlara göre özellikle iç mekanda yapılan değişiklikler, aracın daha geniş bir alana sahip olmasını sağlarken özellikle araç üst segmentteki araçlarla dahi yarışabilir duruma gelmiş durumda. Multimedya ekranı ile gelişmiş teknolojileri de barındıran araç, böylece kullanımı sırasında hem sürücü hem de yolculara konforlu bir yolculuk sunuyor.