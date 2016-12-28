Scarlett Johansson en çok kazananlar listesinin zirvesinde

ABD'li yıldız Scarlett Johansson, Forbes dergisi tarafından 2016’nın en çok kazanan oyuncusu olarak belirlendi.Güzel yıldız, 1,2 milyar dolarla listenin zirvesine oturdu.

Güncellenme 28 Aralık 2016 17:45

Kültür Servisi'nde yer alan ve Guardian'a dayandırılan habere göre, ABD’li oyuncu, 12 ay boyunca filmlerinden 1,2 milyar dolar (4,2 milyar lira) kazanarak listenin başına oturdu. Bu yıl oynadığı filmler arasında “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı” ve “Hail, Ceasar!” bulunuyor.

32 yaşındaki Johansson, “Kaptan Amerika”daki rol arkadaşları Chris Evans ve Robert Downey Jr.’ı da kıl payı geçti. Her iki oyuncu 1,15 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

Forbes, her yıl yayımladığı listeyi, küresel bilet satışları üzerinden hesaplıyor.

Liste ağırlıklı olarak çizgi roman ve süper kahraman filmlerinin oyuncularından oluştu. “İntihar Timi” filminin yıldızları Margot Robbie ve Will Smith dördüncü ve onuncu sırada yer alırken; “Batman ve Süpermen: Adaletin Şafağı” oyuncuları Amy Adams, Ben Affleck ve Henry Cavill beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer aldı. Sekizinci sıra Deadpool’dan Ryan Reynolds'ın oldu.

Dokuzuncu sırada ise, “Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi” filmindden Briton Felicity Jones bulunuyor.