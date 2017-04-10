Şarj İstasyonlarının Sayısı Giderek Artıyor!

Dünya genelinde elektrikli araç sayısı giderek artarken elektrikli şarj istasyonları da kurulmaya başlandı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 22:58

Dünya genelinde elektrikli araç kullanımları insanlar tarafından daha çok benimsendiğinden dolayı elektrikli araç sayısı giderek artıyor. Bu durum Türkiye'de dikkat çekerken özellikle Türkiye Elektrikli Ve Hibrit Araçlar Derneği tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'deki durum hakkında önemli bilgiler verdi.

Türkiye’deki Rakamlar Artıyor!

Şu anda Türkiye'de bine yakın elektrikli araç bulunduğu belirtilirken, özellikle BMW, Renault, Tesla gibi araçların Türkiye yollarında görüldüğü belirtildi. Aynı zamanda 50'ye yakın elektrikli otobüs de İzmir ve İstanbul gibi farklı bölgelerde kullanılmaya başlandı. Yapılan açıklamalarda mevcut kullanımı ile ilgili detaylar paylaşırken özellikle elektrikli araçların menzil mesafelerine göre şarj istasyonlarının kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Mevcut teknoloji Türkiye'de temel seviyede olsa da özellikle Japonya ve Amerika gibi bölgelerde oldukça popüler. Öyle ki Japonya'daki şarj istasyonlarının sayısı, akaryakıt istasyonlarının sayısından daha fazla. Bu açıdan bakıldığında elektrikli araçların daha yoğun bir şekilde kullanıldığı rahatlıkla söylenebilir. Dernek tarafından yapılan açıklamalarda elektrikli araç kullanımları önündeki en büyük engelin şarj süresi olduğu belirtilirken 2 dakikada benzin almak yerine yaklaşık 2 saat elektrikli aracın bataryasının dolmasının kullanıcılar tarafından çok fazla ilgi çekmedi. Bu sürenin azalması halinde elektrikli araçların daha yaygın bir şekilde kullanılabileceği düşünülüyor. Bu açıdan önümüzdeki süreçlerde elektrikli araçlar için yaşanacak geliştirmeler bu konuda daha yaygın bir kullanım sağlayabilir.