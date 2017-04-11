Sarıyer'de 400 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 400 polisli operasyonda 25 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 11 Nisan 2017 10:15

Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 25 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 400 polisin katıldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili olarak edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle Sarıyer ilçesinde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de eşlik ettiği operasyona 400 polis katıldı.

Binaların içinde detaylı arama yapıldı

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi ve detaylı arama yapıldı.

Operasyonda, 2 kilogram civarında sentetik kannabinoid (bonzai), yine 2 kilogram civarında esrar, satışa hazırlanmış 500 fişek halinde uyuşturucu madde ile 6 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

47 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından 25 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 45 yaşındaki A.O.C'nin 47 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Kaynak: AA