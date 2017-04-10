Sarı lacivertlileri derbi heyecanı sardı

Fenerbahçeyi Spor toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü Galatasaray maçının heyecanı sardı. Sarı lacivertliler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Güncellenme 10 Nisan 2017 15:52

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de dün Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de gözler, 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Gelecek hafta yapılacak halk oylaması nedeniyle liglere 1 hafta ara verilmesine rağmen, teknik direktör Dick Advocaat takımına izin vermedi.

Hollandalı teknik adam yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Akhisar Belediyespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi. Sezonu kapatan Jose Fernandao'nun yer almadığı antrenmana diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.