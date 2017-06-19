Sarı kırmızılıların rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda sarı kırmızılı ekibin rakibi belirlendi.

Güncellenme 19 Haziran 2017 15:55

Galatasaray'ın rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in temsilcisi Östersunds ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersund takımı ile eşleşti.

Galatasaray'ın Östersunds ile ilk maçı 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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