Sarı kırmızılı kulüp Altıntop'un sözleşmesini feshetti

Galatasaray Kulübü ünlü futbolcu Hamit Altıntop'un var olan sözleşmesini feshetmiş olduğunu bildirdi.

Güncellenme 03 Ocak 2017 17:30

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Hamit Altıntop ile olan sözleşmesini feshetti.

Kulüp yetkililerinde alınan bilgiye göre, Kolbeinn Sigthorsson'un ardından sözleşmesi feshedilen ikinci isim Hamit Altıntop oldu.

Tecrübeli futbolcu, sezon başında alacağı olan 1,6 milyon avro ücretinden feragat edip, aynı ücret karşılığı 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.

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