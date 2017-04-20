Şanlıurfa'da kamyonet kazası: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 15:45

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 10 FA 641 plakalı kamyonet, Bozova- Halfeti karayolu İncirlik Mahallesi yakınında devrildi.

Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonette bulunanların Bozova'dan Halfeti'ye çeyiz almaya gittiği öğrenildi.

AA

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