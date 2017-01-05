SanDisk Yeni Modelleri İle Piyasada!

SanDisk, Katı Hal USB Flash Sürücüsü olarak tanımlanan yeni bir kartını daha tanıttı. Yeni kart A1-spec microSDXC olarak açıklandı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 23:42

Western Digital'in SanDisk markası bugüne kadar depolama alanında en iddialı markalardan birisi olurken, CES 2017 kapsamında yeni teknolojiler ve ürünler de tanıtılmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılan etkinlikler kapsamında bir microSD kart ve bir USB flash sürücü de dahil olmak üzere iki yeni yüksek hızlı mobil depolama ürününü duyuruldu.

256 GB SanDisk Satışa Çıkıyor

Tanıtılan ürünlerden ilki 256 GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I kartı Premium Edition oldu. Bu yeni Uygulama Performansı Sınıfı 1 (A1) standardını karşılayan ilk kart olarak dikkat çekiyor ve bu bakımdan Sandisk yeniden farkını ortaya koymayı başardı.

SanDisk’ten MicroSD Kart Desteği

SanDisk Ultra A1 microSD kart da yine yüksek özelliklere sahip ve dikkat çekiyor. Saniyede 95 MB'a kadar aktarma hızına ve 256 GB kapasiteye sahip olan kart, bu bakımdan oldukça kullanışlı. Tanıtımda yapılan açıklamalara göre kart ile 24 saate kadar Full HD video depolanabilecek.

SanDisk Memory Zone Uygulaması İle Kolay Yönetim!

SanDisk Memory Zone ile birlikte Android cihazlardan yedeklemeleri yönetmek, içerikleri karta aktarmak, karttan cihaza içerik aktarma noktasında büyük bir destek sağlıyor. 256GB SanDisk Ultra A1 microSD üstelik bu ayın sonlarından itibaren satışa sunulacak.