Sandık Başına Ücretsiz Taşıyacak

Türkiye'de bu hafta sonu yapılacak referandum için Uber’den oldukça ilginç bir açıklama geldi.

Güncellenme 12 Nisan 2017 20:15

Uber tarafından yapılan açıklamalarda, pazar günü yapılacak referandum için vatandaşların ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti alabileceği belirtildi. Açıklama kapsamında kişiler 05.00 ile 23.59 saatleri arasında Uber’den bu konuda destek sağlayabilecek. Her kullanıcının iki kez ulaşım hakkı olacağı belirtilirken bu ulaşım hakkı referandum yerine gidiş ve dönüş olarak kullanılabilecek.

Uber’den Destek Geldi!

Bugüne kadar özellikle yabancı firmalardan Türkiye'deki seçim ve siyasi olaylara yönelik böylesine bir özellik ve imkan sunulmazken Uber tarafından yapılacak bu işlemler, kullanım oranlarını artırabilecek önemli bir reklam olarak da değerlendiriliyor. Belirtilen saatler içerisinde 30 TL’yi geçmeyecek olan ulaşım hakkı tüm kullanıcılara sağlanacak. Referandum için oy kullanmaya gidecek kişilerin bu seçeneği değerlendirmek istemesi halinde ise özellikle araç çağırmak için kullanılan ekrandan referandum promosyon koduna girmesi gerekecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sandık başına ücretsiz bir şekilde araçlar ile erişim sağlanabilecek.

Uber taksi servisinin uygulama kapsamında dahil edilmediği ifade edilirken, sadece Uberxl araçları bu imkan sunulacak. Yapılan açıklamalar özellikle yaşlı ve araç kullanması mümkün olmayan kişiler için de özel bir hizmet sağlayacak. Üstelik bu servisin ücretsiz olduğu göz önünde bulundurulduğunda referandum günü sandık başına gitmek isteyen kişiler için oldukça cazip ve kolay bir hizmetin sunulacağını söylemek mümkün.