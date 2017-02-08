TÜİK 2016 yılı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Rapora göre 2016 yılında bir önceki kıyasla sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 11:13

Sanayi üretim endeksi verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2016 Aralık'ta, kasım ayına göre yüzde 0,2 azaldı.

TÜİK Sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı

TÜİK, geçen yılın aralık ayına ve 2016 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 0,2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2016 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,2 yükseldi.

Tahminler tutmadı

AA Finans "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, geçen yılın aralık ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 1,9 artmasını öngörüyordu.

AA