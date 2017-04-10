Sanayi üretim endeksi artış kaydetti

TÜİK takvim etkisinden arındırılmış şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi şubat ayında yıllık bazda yüzde 1 arttı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 12:04

TÜİK şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Rapora göre sanayi üretimi şubat ayında yüzde 1 artış kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 118,2 oldu.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.

AA