Samsung'un Chromebook Plus Modeli Sızdırıldı

Dokunmatik ekranlı ChromeOS cihazlarını çok daha fazla görmeye başlayacağız. İşte Samsung’un yeni Chromebook Plus modeli.

Güncellenme 04 Ocak 2017 20:17

Samsung hakkında gelen son bilgilerde kalem özellikli Chromebook tanıtılacak. Cihaz hakkında yapılan sızdırmalarda en çok dikkat çeken ise geçen ay Newegg'de görülen 12.5 inç, 1080p ASUS Chromebook'la cihazın çok benzerlik taşıması. Sızdırmaya göre Samsung'un cihazının Chromebook Plus olarak adlandırılmış olmasına karşın, çok fazla farklı ve yüksek özellik cihazda kullanılmayacak. Genel olarak Chromebook Plus, USB-C ve bir SD kart okuyucu ile donatılmış, 12 yada 13 inç boyutunda ekran, ince ve metal bir dizüstü bilgisayar olarak sunulacak.

Chromebook Piyasası Genişliyor!

Android tablet satışları düştüğünden beri Google, Microsoft'un Surface ve Apple’ın iPad Pro modelleri gibi cihazlarla daha iyi rekabet edebilmek için Chrome OS üzerinde ciddi iyileştirmeler yaptı. İşletim sistemi daha dokunmatik bir hale getirilirken, kullanıcılar için de bu durum daha da ilgi çekiyor.

Chromebook Henüz Onaylanmadı!

Yine başka bir sızıntıda yüksek çözünürlüklü ekrana sahip başka bir Chrome OS modelinin daha geleceği belirtiliyor. Bu bakımdan Chromebook Plus ile birlikte Samsung Chromebook Pro olarak da bir cihaz gelebilir.

CES 2017’de Duyurulabilir!

İddialar hakkındaki en önemli gelişme ise CES 2017. Samsung'un CES 2017 tanıtım programında Chromebook Plus ve Pro’nun yer alması bekleniyor. Google'ın Android'i vurgulaması ve gelecekteki tabletler ve dönüştürücüler için Chrome OS'u giderek ön plana çıkarması talebi arttırdığı gibi markaların kayıtsız kalamamasını sağlıyor.