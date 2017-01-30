Samsung’tan Yeni Uygulama: Focus

Samsung tarafından yapılan yeni tanıtımlarda Focus adı verilen yeni bir uygulama duyuruldu.

Güncellenme 30 Ocak 2017 22:58

Samsung cephesinden gelen yeni haberler Focus adındaki yeni yazılımı duyuruyor. Samsung tanıtımında kişilerin pek çok farklı iletişim aracına ulaşabileceği ve bu konuda kolay bir şekilde işlemlerini yapabileceği belirtildi.

Samsung Electronics özellikle akıllı telefon modellerinin yanı sıra kullanıcıların telefonlardaki deneyimini de arttırmak istiyor. Bu nedenle de yazılıma ağırlık veren Samsung, Focus ile işleri bir adım daha kolaylaştırıyor. Yapılan açıklamalara göre Focus uygulama ile tek bir merkezde toplanacak uygulamalar şöyle;

Çoklu e-posta hesapları

Takvim

Notlar

Adres defteri

Özellikle çalışan ve iş takibi yapmak isteyen kişilerin tek bir merkez üzerinden takip işlemlerini yapabilmesi Samsung Focus ile birlikte mümkün olacak. Bu bakımdan uygulamanın piyasaya sunulmasının ardından yüksek kullanım oranlarına ulaşması bekleniyor.

Konferans Bağlantısı Kullanılacak!

Samsung Focus ile birlikte kişilerin konferans bağlantısı dahi kolayca kurabilmesi mümkün. Bu bakımdan iş verimliliği için en önemli özelliklerden birisi olacak Samsung Focus, bağlantılı ve sistemli bir çalışma prensibi benimsiyor.

Tanıtımlarda verilen örneklerde kullanıcıların ek uygulamalara ihtiyaç duymadan Samsung Focus üzerinden işlerini organize edebileceği belirtildiği gibi mail üzerinden kişilerin takvim uygulamalarına yeni giriş yapabilmesi ya da hatırlatıcı ekleyebilmesi gibi işlemler çok kolay ve tek dokunuş ile gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan Samsun uygulaması kişilere farklı ve cazip seçenekler sağlayacak.