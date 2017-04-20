Samsung’tan S8 Açıklaması

Samsung Galaxy S8 ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşana problemlerle ilgili açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde.

Güncellenme 20 Nisan 2017 19:22

Bildiğimiz üzere 21 Nisanda satışa sunulması beklenen Samsung’un yeni telefonu Galaxy S8 erken satışa sunuldu. Samsung Galaxy S8’e erken ulaşan kullanıcıların son zamanlarda yaşamış olduğu kırmızı renk hatası ile ilgili konuları konuşmuştuk. İşte bu müşteriler tarafından renk hatası olarak görünen probleme Samsung tarafından açıklama geldi.

Samsung bu konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Bunun bir üretim hatası olmadığı ve telefonlarını değiştirmelerine neden olacak bir problem olmadığını” vurguladı. Fakat bu konu ile ilgili bazı uzmanların yapmış olduğu açıklamada problemin gerçekten büyük olduğu söyleniyor. Bazı iddialara göre ise grafik arabiriminde probleme yol açan hatalı üretim çiplerden kaynaklandığı düşünülmekte. Kimi yorumculara göre ise 18.5:9 oranına sahip ekranların stabilize sorunu yaşaması sonucunda kırmızı ekranla karşılaşıldığını savunuyor. Bu iki gün içerisinde oldukça kırmızı ekran problemi ile karşılaşan Galaxy S8 sahipleri yetkili bayilerden telefonlarını değiştirmek istediğini bildirdi. Bu teklifler geri çevrilmeyip telefonları yenilenen kullanıcılar memnun olurken, bu değişim sürecinin bütün kararları ise mağaza yetkililerinin elinde.

Bu konu ile ilgili şunları da söylemeden geçmeyelim. Sizlerde kırmızı ekranlı bir Samsung Galaxy S8’e sahipseniz Ekran Ayarları bölümünden renk dengesi seçeneğiyle problemi ortadan kaldırmayı deneyebilirsiniz. Tabi ki bu bir teori gibi gözükse de denemekte fayda var.