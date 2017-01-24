Samsung’tan Renk Körlerine Özel Hamle

Renk körlüğü rahatsızlığı bulunan kişiler için en büyük sorunlardan birisi telefon kullanımı olurken Samsung bu konuda önemli bir aşama kaydetti.

Güncellenme 24 Ocak 2017 21:38

Samsung tarafından yapılan açıklamada dünya genelinde 300 milyon kişide renk körlüğü rahatsızlığının yaşandığı ve bu yeni gelişmenin renk körleri için büyük bir avantaj sağlayacağı belirtildi. Macaristan'da hizmetlerini sunan özel bir firma ile ortak bir çalışma yürüten Samsung, kullanıcılarının telefonlar üzerinden renk körlüğü seviyelerini ölçeceği ve bu seviyenin belirlenmesinin ardından kullanıcılara yönelik telefon üzerinden daha iyi bir şekilde görüntü kalitesinin sunulabileceğini belirtti. Bu bakımdan renk körü olan kişiler için telefonların daha iyi bir şekilde kullanılması artık söz konusu olacak.

Piyasaya Sunulacak!

Önümüzdeki dönemlerde resmen piyasaya sunulacak olan yeni özellik ile birlikte renk körü olan kişilerin herhangi bir problem yaşaması ortadan kaldırılacak. Samsung tarafından geliştirilen sistemin şu anda Google Play Store üzerinden yayınlandığı ifade edilirken başlangıç aşamasında uygulamadan sadece Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'daki vatandaşlar yararlanabilecek. Bu bakımdan şu anda dünya genelinde renk körleri için geliştirilen özelliğin kullanılmasını mümkün değil. Fakat çok kısa süre içerisinde Samsung tarafından yapılacak yeni güncellemeler ile birlikte kullanıcıların hepsi renk körlüğü konusunda destek elde edebilecek.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda özel bir video da sunuldu. Aşağıda yer alan videodan Samsung tarafından yapılan özel çalışmanın nasıl işleyeceğini ve nasıl bir avantaj sunacağını görüntüleyebilirsiniz.