Samsung'tan Note 7 için 'arıza' açıklaması

Güney Koreli teknoloji firması Samsung telefon modellerinden Note 7'nin çıkardığı arızanın nedeni ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, patlamaların nedeni 'batarya' dedi.

Güncellenme 23 Ocak 2017 12:49

Güney Kore firması, Galaxy Note 7'deki aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını duyurdu.Cep telefonu ve elektronik eşya üreticisi Samsung, Galaxy Note 7 akıllı telefon modelinde görülen aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını açıkladı.

Merkezi Güney Kore'de olan şirketten yapılan basın açıklamasında, araştırma sonucunda, Galaxy Note 7'deki sorunun bataryalardaki üretim hatasından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Samsung'un akıllı telefon birimi sorumlusu Koh Dong-jin, basın toplantısında, "Son birkaç aydır, alanında uzmanlaşmış bağımsız kurumlarla birlikte titiz araştırmalar yürüttük. Bugün kendimizi, müşterilerimizin güvenini kazanmaya her şeyden daha çok adıyoruz." dedi.

Koh, Samsung'un batarya tedarikçilerine karşı yasal bir yola başvurmayacağını kaydetti.

AA