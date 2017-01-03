Samsung, yeni Family Hub 2.0 Buzdolabını Tanıttı

Geçtiğimiz yıl, Samsung yenilik ödülüne layık görülen, Family Hub serisinin buzdolaplarının ilk sürümünü tanıttı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 17:13

Geçtiğimiz yıl, Samsung yenilik ödülüne layık görülen, Family Hub serisinin buzdolaplarının ilk sürümünü tanıttı. Şimdi ise 2. Versiyon CES ile birlikte resmen sunulacak.

Bu yıl Kore devi yeni ve geliştirilmiş bir Family Hub 2.0 ile başarılı bir seriye başladı. Donanımların yanında, geçen yıla göre daha geniş bir buzdolabı modelinde yapay zekayı ve yeni teknolojik ürünü kullanabilmek mümkün. 3 kapılı, 4 kapılı Fransız ve Flex modellerinden oluşan yeni buzdolabı serisi, kişilerin evlerde de teknolojiden yardım almasını sağlıyor.

Gıda Yönetim Sistemi Var

Family Hub platformunun gıda yönetim özelliği her zamankinden daha iyi. MasterCard entegrasyonunun dahi olduğu sistem böylece ödemelerin dahi yapılmasını sağlıyor. Üstelik uygulamalar aracılığıyla sipariş vermek için View Inside kameraları kullanabilir otomatik yenileme kuralları koyarak yiyeceklerinizi dolabınızı açmadan kontrol edebilirsiniz.

Üstelik geliştirilen yeni versiyonda daha büyük bir arayüz kullanılıyor. Böylece hatırlatıcılar ve kullanıcılar arasındaki iletişimin sağlanabiliyor. Mutfak deneyimini daha da arttırmak ve iyi hale getirebilmek adına geliştirilmiş UI'lar Samsung’un başarılı çalışmaları arasında gösteriliyor.

Farklı Ürünler Geliştirilecek!

Buzdolabı ile başlayan üretimlerde pişirme cihazları gibi mutfaklardaki diğer ürünlerin de akıllanması ve kontrol edilebilir olması amaçlanıyor. Bu kapsamda ise duvar fırınları, tencere setleri, indüksiyonlu Tencere Setleri, elektrikli tencere setleri ve dahili davlumbazlar da yine mutfakta kullanılacak ve akıllanacak ürünler arasında olacak.