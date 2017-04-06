Samsung Reklamlarına Dev Bütçe Ayırdı

2016 yılı itibariyle pazarlama ve reklam konusunda yeni bir dönem başlatan Samsung'un reklam çalışmalarına rekor bir bütçe ayırdığı da ortaya çıktı.

Güncellenme 06 Nisan 2017 20:17

Reklam pek çok teknoloji markası için oldukça önemli dönüşler sağlarken Samsung bu durumun yüksek bütçeler ile karşılamaya başladı. Özellikle 2016 yılında piyasaya sunulan telefonlar için başlatılan reklam kampanyaları son olarak Galaxy S8 modelleriyle devam ettirdi. Sadece 2016 yılında markanın pazarlama ve reklam için 10,3 milyar dolarlık bir bütçe ayırması ise tüm teknoloji dünyasını oldukça etkiledi.

Öyle ki piyasada bulunan pek çok farklı marka bu reklam bütçesinin çok az bir bölümünü ayırarak bu konuda reklam çalışmaları yapmaya çalışıyor. Fakat Samsung'un hiçbir kısıtlama olmadan 10,3 milyar dolarlık bir pazarlama payı kullanması bu alana ne kadar çok önem verdiğini de gösteriyor. 2015 yılına göre reklam ve pazarlama konusunda yüzde 15 daha fazla pay ayıran markanın bu alanda daha etkin bir şekilde yer almaya başladığı ve bu durumun markanın iyi dönüşler almasını da sağladığı ifade edildi.

Samsung reklam bütçesi kapsamında televizyonlar çeşitli sosyal ağ platformları YouTube gibi video platformları üzerinden hedef kitleye ulaşmaya çalışıyor. Özellikle yeni amiral gemisinin piyasaya sunulması ile birlikte reklam çalışmalarını hızlandıran ve bu alana daha da ağırlık veren markanın bu yılsonunda reklam alanına daha fazla yatırım yapması bekleniyor.