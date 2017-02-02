Samsung Pay Mini, Güney Kore'de Resmen Yürürlükte

Samsung, Perşembe günü Android için Samsung Pay Mini adlı mobil ödeme sistemini tanıttı. İşte detaylar.

Güncellenme 02 Şubat 2017 23:44

Yalnızca Güney Kore'de mevcut olan Samsung Pay, mevcut çeyrekte kullanıma başlayacak. Mobil ödeme sistemi ile ilgilenenlerin, kullanmak için Android telefonlarında bir uygulama indirmesi gerekiyor. Samsung Pay Mini, Android sahiplerinin telefon veya akıllı gözlemlerini kullanarak çevrimdışı kredi kartı ve banka ödemelerini yapmasına izin verdiği gibi bu alanda oldukça iddialı. Samsung markalı telefonlarda ve saatlerde satılan Samsung Pay'ın aksine, Samsung Pay Mini diğer üreticiler tarafından yapılan cihazlarda çalışacak. Bu bakımdan Samsung Pay için söylenebilecek en önemli detay, Samsung’un tüm cihazlara yönelik mobil ödeme için attığı en önemli adımı olması.

Samsung Pay Nasıl Çalışıyor?

Samsung Pay, işlemlerin çevrimiçi olarak NFC aracılığıyla yapılmasını sağlıyor. İşlemler sırasında NFC'yi desteklemiyorsa, kullanıcısı Manyetik Güvenli İletim'i kullanarak çevrimdışı bir kredi veya banka havalesi ödemesine devam edebilir. Samsung Pay Mini yalnızca MST ile çalışır ancak yine de Güney Kore ve dünyadaki çoğu mağazada kullanılmasına izin veriliyor.

6 Şubat tarihinde, Samsung Pay Mini uygulamasının bir demo sürümü Kore'deki Google Play Store'dan satışa sunulacak. Android 5.0 ve üstünü çalıştıran telefonlar Samsung Pay Mini'yi kullanabilecek. Uygulamayı çalıştıran mobil cihazlardaki ekranların 720 x 1280 (HD) veya daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olması en önemli zorunluluk.