Samsung Patlamalarının Nedeni Belli Oldu

Samsung tarafından 23 Ocak tarihi itibariyle Galaxy Note 7 için basın toplantısının yapılacağı belirtilirken bu sabah 04.00 itibariyle toplantı yapıldı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 22:18

Yapılan toplantıda Galaxy Note 7 modellerinde yaşanan patlama ile ilgili teknik detaylar paylaşılırken bu konuda özellikle Samsung'un hata yaptığı da net bir şekilde ortaya çıktı. Telefonun tasarımı nedeniyle batarya içerisindeki bazı elektrotların eğildiği ve birbirine temas etmesi ile birlikte patlamaların yaşandığı belirtildi.

Yaşanan kısa devre nedeniyle telefonlarda patlama yaşanırken bu anlatımlar görsellerle desteklendi. İlk geri çağırma ile birlikte bataryalarındaki bu sorunun tamamen çözüldüğünü söyleyen Samsung, daha sonrasında telefon bataryalarında farklı bir problemin daha fark edildiğini ve bu nedenle tamamen cihazların piyasadan toplanmak zorunda kalındığı İtiraf etti.. Samsung özellikle ilk geri toplama sonrasında sürecinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için acele ettiklerini de söylerken bu hızlı çalışma süresinde bataryalarda ikinci bir hataya daha yer verildi. Bu açıdan Samsung ikinci toplama dönemini başlatmak zorunda kaldığı gibi tüm bu yapılan hatalar Galaxy Note 7 modellerinin tamamen piyasadan toplatılması ile sonuçlandı.

Yeni Test Sürecine Geçilecek

Galaxy Note 7 modelinde yapılan hatalardan iyi bir ders alındığı da ifade edilirken Samsung’un bundan sonra 8 aşamalı bir batarya test sürecini uygulayacağı ve böylece artık cihazlarda hataya yer verilmeyeceği belirtildi. Gündeme gelen bu olaylar ile birlikte kullanıcılar telefonlardaki patlama sorunlarını da kesin bir şekilde öğrendi.