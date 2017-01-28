Samsung Gear S3 Classic Modeli İçin Kutu Açıldı

Samsung Gear S3 Classic modeli için yapılan kutu açma incelemeleri dikkat çekici.

Güncellenme 28 Ocak 2017 19:11

Samsung, bu ayın başlarında Samsung Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier akıllı saatlerini piyasaya sundu. Akıllı saatler piyasada oldukça dikkat çekerken, Samsung Gear S3 Classic modeli içni yapılan incelemelerde saatin nasıl olduğu ile ilgili detaylar bilgileri elde edebilmek mümkün.

Samsung Gear S3 Classic Kutu İçeriğinde Neler Var?

Samsung Gear S3 Classic akıllı saat

Paslanmaz çelik kasa

Küçük ve büyük olmak üzere iki farklı bilek kayışı

Kablosuz şarj istasyonu

Şarj cihazı (5V-0.7A)

Hızlı başlangıç ​​kılavuzu ve kullanım kılavuzu

Samsung Gear S3 Classic için kutu içeriği bu şekilde olurken, Samsung Gear S3 Classic teknik özellikleri de şöyle;

Corning Gorilla Glass SR + korumalı, dönen ön çerçeveli 1,3 inç (360 × 360 piksel) dairesel Super AMOLED ekran

Her zaman gösterge

Toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecelendirme

1GHz Çift Çekirdekli işlemci

Hem Android hem de iOS cihazlarıyla uyumluluk

Cihaz içni yapılan incelemelerde sağ taraftaki güç ve geri düğmesi dikkat çekiyor. Dış kısımda paslanmaz çelik kullanılmış ve deri kayışlarla birlikte saatin kullanılmasında avantaj sağlanıyor.

Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, NFC

Hızlanma Ölçer, Jiroskop, Kalp Hızı monitörü gibi özelliklerin olduğu Samsung Gear S3 Classic model, özelikle sağlık takibi yapmak isteyen kişiler için de önemli bir destek sağlıyor.