Samsung Gear S3 Classic Modeli İçin Kutu Açıldı
Samsung Gear S3 Classic modeli için yapılan kutu açma incelemeleri dikkat çekici.
Samsung, bu ayın başlarında Samsung Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier akıllı saatlerini piyasaya sundu. Akıllı saatler piyasada oldukça dikkat çekerken, Samsung Gear S3 Classic modeli içni yapılan incelemelerde saatin nasıl olduğu ile ilgili detaylar bilgileri elde edebilmek mümkün.
Samsung Gear S3 Classic Kutu İçeriğinde Neler Var?
Samsung Gear S3 Classic akıllı saat
Paslanmaz çelik kasa
Küçük ve büyük olmak üzere iki farklı bilek kayışı
Kablosuz şarj istasyonu
Şarj cihazı (5V-0.7A)
Hızlı başlangıç kılavuzu ve kullanım kılavuzu
Samsung Gear S3 Classic için kutu içeriği bu şekilde olurken, Samsung Gear S3 Classic teknik özellikleri de şöyle;
Corning Gorilla Glass SR + korumalı, dönen ön çerçeveli 1,3 inç (360 × 360 piksel) dairesel Super AMOLED ekran
Her zaman gösterge
Toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecelendirme
1GHz Çift Çekirdekli işlemci
Hem Android hem de iOS cihazlarıyla uyumluluk
Cihaz içni yapılan incelemelerde sağ taraftaki güç ve geri düğmesi dikkat çekiyor. Dış kısımda paslanmaz çelik kullanılmış ve deri kayışlarla birlikte saatin kullanılmasında avantaj sağlanıyor.
Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, NFC
Hızlanma Ölçer, Jiroskop, Kalp Hızı monitörü gibi özelliklerin olduğu Samsung Gear S3 Classic model, özelikle sağlık takibi yapmak isteyen kişiler için de önemli bir destek sağlıyor.