Samsung Gear IconX İnceleme Altında!

Samsung, Gear IconX serisini başlatarak dikkat çekerken, Hindistan'da bu model oldukça popüler oldu.

Güncellenme 05 Şubat 2017 19:29

Kalp atış hızı, mesafe, hız ve kalorisini ölçebilen ilk Bluetooth kulaklık seti olarak ön plana çıkan Samsung Gear IconX, bu alanda oldukça iddialı. Cihazın bir çok özelliği var ve kompakt bir tasarıma sahip. Peki fiyatı uygun mu?

Samsung Gear IconX Kutu İçeriği

Samsung Gear IconX Kulaklıklar

Şarj Kılıfı

Mikro USB kablosu

Kulak parçaları (S, M, L)

Kanat uçları (S, M, L)

Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Gear IconX, 18.9 (Genişlik) x 26.0 (Derinlik) ölçülü kompakt bir tasarıma sahip. Her kulaklık ise sadece 6.3 gram olarak kullanımında herhangi bir sorun da çıkarmıyor. Bu bakımdan rahat bir şekilde cihaz kullanılabiliyor.

Kulaklarınıza göre bir tane seçebileceğiniz farklı kulaklık kafaları ve kanat uçları seti kullanılabilir. Ön tarafta tek bir dokunuşla müzik çalabilir, müziği duraklatabilir, bir Sonraki parçaya geçebilir, aramaları iki kez hafifçe vurarak cevaplayabilir, aramaları kapatabilir, üç kez hafifçe vurarak önceki parçaya gidebilir, ses seviyesini yukarı veya aşağı kontrol etmek için hızlıca kaydırabilirsiniz.

Kulak içi kulaklıklar için özel olarak tasarım yapılmış ve böylece kulaklıkların çıkması da önlenmiş. Böylece egzersizler sırasında bile kulaklıkların düşmesi mümkün değil.

Her iki kulaklık da ortam gürültüsünü iptal edecek iki mikrofona sahip. Ayrıca suya dayanıklı olması sayesinde ter ve hafif yağmura karşı da kulaklıklar kolayca su ortamında da kullanılabilir.