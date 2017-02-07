Samsung Galaxy S8'in Fiyatı Kaç Para?

Samsung Galaxy S8 modeli ile ilgili gelen son bilgilerde telefonun fiyat bilgisi paylaşıldı.

Güncellenme 07 Şubat 2017 20:14

Samsung cephesinden gelen son bilgilerde, cihazın etiket fiyatı gün yüzüne çıktı. Uzun zamandan beri merak edilen Samsung Galaxy S8 için etiket fiyatı noktasında kullanıcılar yine ortalama bir fiyata sahip cihaz kullanacak.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri Ve Etiket Fiyatı Kaç Para?

Samsung'un yeni amiral gemisi 6 GB RAM ve 128 GB gibi farklı versiyonlarla sunulacak ve bu nedenle farkı bir etiket fiyatına sahip olacak. Paylaşılan son bilgilere göre telefonların satış fiyatları şöyle olacak;

Galaxy S8'in 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli 6,088 yuan (yaklaşık 885 dolar),

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli ise 6,488 yuandan (yaklaşık 943 dolar)

Türkiye’de Kısıtlamalar Olabilir!

Samsung Galaxy S8 için gelen bilgiler arasında Türkiye’ye yönelik önemli bir sızdırma var. İddialara göre 6 GB RAM’li modellerTürkiye’de satışa sunulmayacak.

Pek çok bölgede 6 GB yerine 4 GB RAM versiyonlarının kullanıma sunulması beklenirken, bu donanıma sahip cihazların fiyatları çok daha düşük olacak. İddialara göre 4 GB RAM’e sahip cihazlar 64 GB depolama alanı ile gelecek ve satış fiyatı 850 Euro olacak.

Samsung Galaxy S8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S8 için iddialar tanıtımın 29 Mart’ta yapılacağını gösteriyor. New York'ta düzenlenecek özel bir etkinlik ile tanıtılacak cihaz Nisan ayı itibari ile satışa çıkarılabilir.