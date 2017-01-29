Samsung Galaxy S8’de Kulaklık Girişi Olacak Mı?

Son dönemlerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi Samsung'un piyasaya sunacağı yeni telefon modeli Galaxy S8’de kulaklık girişinin olup olmayacağı.

Güncellenme 29 Ocak 2017 23:11

Samsung 2017 yılında Galaxy S8 modeli ile piyasaya giriş yapacak. Özellikle Mobil Dünya Kongresi'nde yeni telefonun tanıtılacağı ve ardından resmi satış sürecine geçileceği tahmin edilirken telefon için kulaklık girişi de uzun zamandan beri kullanıcılar tarafından merak ediliyordu.

Özellikle geçtiğimiz yıllar içerisinde tanıtımı gerçekleştirilen iPhone modelinde kulaklık girişine yer verilmemesi yeni bir akım başlatırken Apple'ın ardından pek çok farklı model tarafından kulaklık girişi telefonlarda kaldırılmış ve kullanıcılara kablosuz kulaklık ile farklı bir deneyim sunulmuştu. Apple tarafından başlatılan bu akıma Samsung'un da katılması oldukça makul görünse de şu ana kadar marka tarafından bu konuda herhangi bir adım atılmadı.

Sızdırmalar Kulaklık Girişini Gösteriyor

Öyle ki son dönemlerde paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S8 modelinde kulaklık girişine yer verilecek. Bu bakımdan kullanıcılar kablosuz kulaklık kullanmak için zorunlu tutulmadığı gibi isteğe bağlı olarak telefonlarda kablosuz kulaklık kullanılabilecek. Samsung tarafından geliştirilecek yeni model özellikle kullanıcıların ek bir ücret ödeyerek kablosuz kulaklık satın almasını da ortadan kaldıracak. Bu bakımdan Apple’ın en çok eleştirilen noktalarından birisi olan kablosuz kulaklık girişinin zorlu bir şekilde kullanıcılara sunulması Samsung tarafından tercih edilmeyecek. Son sızdırılan bilgilerde özellikle Samsung Galaxy S8 modelinde kablolu kulaklık girişinin olduğu resmen görülüyor. Bu konuda Samsung farklı bir strateji yürüttüğünü de açıkça gösteriyor.