Samsung Galaxy S8’de Kamera Gelişimi Etkileyici!

Samsung tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü Samsung Galaxy S8 ile ilgili önemli bilgiler bugün gündemdeydi. İşte konu ile ilgili detaylar.

Güncellenme 22 Ocak 2017 18:11

Samsung 2017 yılındaki en önemli amiral gemisi olacak Samsung Galaxy S8 için son gelen bilgiler kamera çıkıntısı ile ilgili. Öyle ki Samsung'un 2017 modelinde kamera çıkıntısı olmayacak. Paylaşılan haberlerde kamera çıkıntısı 0.0 milimetre olarak tanımlanırken önceki modellere göre bu Samsung adına en önemli gelişmelerden birisi olarak görülüyor.

Önceki Modellerde Çıkıntı Ne Kadardı?

2015 yılında piyasaya sunulan telefon modellerinde kamera çıkıntısı 1.3 mm olarak belirlenmişti. 2016 yılında piyasaya sunulan Galaxy S’te ise çalışmalara rağmen kamera çıkıntısı 0.7 milimetreye kadar düşürülmüştü. 2017 yılında bu konuda en üst seviyeye çıkmayı başaran Samsung, çıkıntısı olmayan bir telefon modelini piyasaya sunacak.

Kamera çıkıntısı olmayan bir telefonun kullanımı ve elde tutuşu çok daha iyi bir kullanım deneyimi sunacağından dolayı kullanıcılar için de oldukça cazip bir seçenek yaratacak. Yapılan son sızdırma ile birlikte bu konuda detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olurken özellikle telefonun boyutları da paylaşıldı.

Resmi sızdırmalara göre telefonun boyutları 140.14 x 72.20 x 7.30mm olacak. Galaxy S8 için yapılan tahminlerde ise telefonun 29 Mart tarihinden tanıtılacağı ve ardından Nisan ayı itibariyle satışa sunulacağı konuşuluyor. Fakat cihaz için Samsung tarafından bugüne kadar yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.